Магуайр уверен в себе: «Я всё ещё один из лучших защитников в мире»

Дата публикации: 10-04-2026 19:34

Защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр заявил, что по-прежнему считает себя одним из сильнейших игроков на своей позиции, несмотря на возраст и критику.

По словам 33-летнего футболиста, он уверен в своих качествах, особенно в игре в обеих штрафных — как при обороне, так и при стандартных положениях в атаке.

«Я по-прежнему верю, что, даже в своём возрасте, являюсь одним из лучших защитников в мире по игре в обеих штрафных. Думаю, насчёт этого нет сомнений».

Магуайр также отметил, что способен приносить пользу команде в ключевые моменты матчей — будь то удержание счёта или попытки спасти игру в концовке.

Недавно защитник определился со своим будущим, подписав новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления ещё на сезон. Сообщается, что ради этого он отказался от более выгодных предложений и согласился на снижение зарплаты.

Теперь Магуайр намерен сосредоточиться на концовке сезона и доказать свою состоятельность на поле. Его цель — не только помочь клубу, но и попасть в состав сборной Англии на чемпионат мира 2026 года.

Таким образом, опытный защитник демонстрирует уверенность и готовность бороться за место как в клубе, так и на международной арене.