Слот остаётся несмотря на кризис: руководство «Ливерпуля» сделало ставку на тренера

Дата публикации: 10-04-2026 19:30

Владельцы Ливерпуль из Fenway Sports Group не планируют увольнять главного тренера Арне Слот, несмотря на неудачные результаты команды в последние недели.

На специалиста обрушилась серьёзная критика после серии поражений. Сначала «красные» разгромно уступили Манчестер Сити (0:4) в Кубке Англии, а затем потерпели неудачу в матче Лиги чемпионов против Пари Сен-Жермен. Эти результаты вызвали волну недовольства среди болельщиков.

Однако руководство клуба придерживается иной позиции. Вместе с руководителями Майкл Эдвардс и Ричард Хьюз владельцы считают, что текущие проблемы имеют объективные причины.

Среди них:

тяжёлые последствия трагической гибели Диогу Жота для атмосферы в команде

спад формы Мохамед Салах

масштабные изменения в составе

Контракт Слота действует до лета 2027 года, и в клубе не спешат с резкими решениями. Руководство намерено оценить, как команда начнёт следующий сезон, прежде чем принимать окончательное решение о будущем тренера.

При этом в качестве потенциальной альтернативы уже называется Хаби Алонсо, который на данный момент остаётся без клуба.

Таким образом, несмотря на давление извне, «Ливерпуль» сохраняет доверие к Слоту и делает ставку на стабильность, рассчитывая на улучшение результатов в ближайшей перспективе.