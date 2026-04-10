«Ньюкасл» под угрозой распродажи: без Лиги чемпионов придётся жертвовать звёздами

Дата публикации: 10-04-2026 19:28

Ньюкасл Юнайтед может столкнуться с серьёзными кадровыми потерями уже ближайшим летом. По информации британских СМИ, клуб рискует продать одного или даже двух ключевых игроков, если не сумеет пробиться в Лигу чемпионов.

Сейчас команда Эдди Хау занимает лишь 12-е место в Английская Премьер-лига. Теоретические шансы на попадание в топ-5 сохраняются, однако ситуация остаётся сложной.

Главная проблема — финансовые ограничения. Без доходов от Лиги чемпионов клубу будет трудно соблюдать правила финансового фэйр-плей, что может вынудить руководство пойти на продажу лидеров.

Среди наиболее ценных активов «Ньюкасла» выделяются:

Бруно Гимарайнс

Энтони Гордон

Тино Ливраменто

Сандро Тонали

Именно эти игроки могут стать объектом интереса со стороны топ-клубов, если «сороки» будут вынуждены балансировать бюджет.

Таким образом, концовка сезона становится для «Ньюкасла» критически важной — от итогового места в таблице напрямую зависит, удастся ли сохранить костяк команды или придётся идти на болезненные трансферные решения.