«Ньюкасл» под угрозой распродажи: без Лиги чемпионов придётся жертвовать звёздами
Ньюкасл Юнайтед может столкнуться с серьёзными кадровыми потерями уже ближайшим летом. По информации британских СМИ, клуб рискует продать одного или даже двух ключевых игроков, если не сумеет пробиться в Лигу чемпионов.
Сейчас команда Эдди Хау занимает лишь 12-е место в Английская Премьер-лига. Теоретические шансы на попадание в топ-5 сохраняются, однако ситуация остаётся сложной.
Главная проблема — финансовые ограничения. Без доходов от Лиги чемпионов клубу будет трудно соблюдать правила финансового фэйр-плей, что может вынудить руководство пойти на продажу лидеров.
Среди наиболее ценных активов «Ньюкасла» выделяются:
-
Бруно Гимарайнс
-
Энтони Гордон
-
Тино Ливраменто
-
Сандро Тонали
Именно эти игроки могут стать объектом интереса со стороны топ-клубов, если «сороки» будут вынуждены балансировать бюджет.
Таким образом, концовка сезона становится для «Ньюкасла» критически важной — от итогового места в таблице напрямую зависит, удастся ли сохранить костяк команды или придётся идти на болезненные трансферные решения.