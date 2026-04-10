Артета остаётся: «Арсенал» готовит новый контракт для тренера

Дата публикации: 10-04-2026 19:26

Лондонский Арсенал начал переговоры с главным тренером Микель Артета о продлении контракта. По данным британских СМИ, стороны уже провели предварительные обсуждения, которые проходят в позитивном ключе.

Артета возглавляет «канониров» с 2019 года и за это время сумел стабилизировать команду, вернув её в число претендентов на высокие места. Его главным достижением остаётся победа в Кубке Англии в дебютном сезоне у руля клуба.

Несмотря на то что действующее соглашение специалиста рассчитано ещё на один год, руководство «Арсенала» уверено, что именно Артета является подходящей фигурой для долгосрочного проекта клуба.

Отмечается, что переговоры временно поставлены на паузу — стороны решили сосредоточиться на концовке сезона и спортивных задачах. При этом результаты оставшихся матчей не повлияют на будущее тренера.

И в клубе, и сам Артета заинтересованы в продолжении сотрудничества, что делает подписание нового контракта скорее вопросом времени, чем принципиального решения.