Новый объект охоты топ-клубов: ПСЖ включился в гонку за Роджерса

Дата публикации: 10-04-2026 19:25

Французский гранд Пари Сен-Жермен намерен вмешаться в борьбу за полузащитника Астон Вилла Морган Роджерс, сообщает британская пресса.

Ранее интерес к 23-летнему хавбеку уже проявляли ведущие клубы АПЛ — Арсенал, Челси и Манчестер Юнайтед. Теперь к ним присоединился и ПСЖ, который рассматривает Роджерса как вариант усиления центра поля.

По информации источников, «Астон Вилла» не намерена расставаться со своим лидером дешево. Клуб рассчитывает выручить за игрока не менее €90 млн. Более того, в случае активного интереса со стороны нескольких топ-команд сумма фиксированной части сделки может вырасти до €100 млн, а с учётом бонусов — приблизиться к €120 млн.

Интересной деталью сделки является финансовое обязательство перед Мидлсбро. Клуб, из которого Роджерс перешёл в «Астон Виллу» за €17,5 млн, получит 20% от прибыли с его будущей перепродажи.

Таким образом, трансфер Роджерса может стать одним из самых дорогих в ближайшее межсезонье, а конкуренция за игрока — одной из самых ожесточённых на европейском рынке.

