Замена Салаху найдена? «Ливерпуль» присматривается к молодому таланту из Бундеслиги

Дата публикации: 10-04-2026 19:22

Ливерпуль начал поиск замены для Мохамед Салах, который покинет команду по окончании сезона. Одним из главных кандидатов стал 20-летний вингер Хоффенхайм Базумана Туре.

По данным немецких СМИ, скауты мерсисайдского клуба уже активно следят за игроком. В частности, представители «Ливерпуля» посетили матч сборных Шотландии и Кот-д’Ивуара 31 марта, где Туре провёл на поле все 90 минут.

Интерес к молодому вингеру проявляет не только «Ливерпуль». В числе претендентов также значится Астон Вилла, которая внимательно отслеживает прогресс футболиста.

В текущем сезоне Бундеслиги Туре показывает стабильную игру: в 24 матчах он забил два гола и отдал восемь результативных передач, став лучшим ассистентом своей команды.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около €40 млн, однако в случае реального интереса со стороны топ-клубов эта сумма может значительно вырасти.

«Ливерпуль» рассматривает Туре как перспективное усиление на будущее, способное со временем заменить одного из лидеров команды и добавить скорости и креатива в атаке.