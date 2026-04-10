Дата публикации: 10-04-2026 19:19

Робертсон прощается с «Ливерпулем»: «Этот клуб всегда будет для меня всем»

Защитник Ливерпуль Эндрю Робертсон объявил об уходе из команды по окончании текущего сезона, опубликовав эмоциональное сообщение в социальных сетях.

Футболист подвёл итог своему девятилетнему этапу в клубе, отметив, что эти годы стали для него особенными как в профессиональном, так и в личном плане.

«Я всегда буду помнить удивительные моменты в этом клубе, я вкладывал в него всю свою душу на протяжении девяти лет и не жалею ни о чём. Я вырос здесь как мужчина и как личность. Этот клуб всегда будет для меня всем, болельщики будут для меня всем. Это было потрясающее путешествие».

Робертсон также подчеркнул, что не теряет концентрации на концовке сезона и хочет завершить своё выступление за команду на высокой ноте:

«Сейчас я полностью сосредоточен на том, чтобы закончить сезон как можно лучше и помочь подарить болельщикам ещё несколько приятных моментов».

В завершение он добавил, что прощание с клубом, вероятно, будет эмоциональным:

«Возможно, вы увидите меня рыдающим перед камерой».

Шотландский защитник выступает за «Ливерпуль» с 2017 года и за это время стал одним из ключевых игроков команды. На его счету 373 матча во всех турнирах, 13 голов и 69 результативных передач.

Уход Робертсона станет значимой потерей для клуба и завершением целой эпохи для болельщиков «красных».