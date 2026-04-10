Конфликт в «Реале»: Асенсио пошёл против тренера и пожалел

Дата публикации: 10-04-2026 19:17

В мадридском Реал Мадрид произошёл внутренний конфликт между главным тренером Альваро Арбелоа и защитником Рауль Асенсио.

По информации источников, напряжение возникло после того, как 23-летний футболист узнал, что не попал в стартовый состав на матч 1/8 финала Лига чемпионов УЕФА против Манчестер Сити (3:0). Игрок был уверен, что заслуживает места в основе, учитывая свои выступления против «горожан» в прошлом сезоне.

Сообщается, что Асенсио лично выразил недовольство решением тренера. Арбелоа воспринял такую реакцию как нарушение дисциплины и неподобающий подход к командным принципам.

Во время разговора защитник напомнил, что неоднократно выходил на поле с повреждениями, помогая команде в сложные моменты, когда другие игроки были недоступны.

Позднее Асенсио принёс извинения наставнику, однако это не повлияло на его положение — он не стал чаще появляться на поле.

На данный момент будущее воспитанника «Реала» остаётся неопределённым. Не исключено, что ситуация может повлиять на его дальнейшую карьеру в клубе, особенно если он продолжит получать ограниченное игровое время.